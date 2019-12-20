Экс-глава France Telecom осужден по делу о массовых самоубийствах сотрудников

Суд во Франции вынес приговор бывшему генеральному директору и президенту французской телекоммуникационной компании France Telecom Дидье Ломбарду и двум бывшим топ-менеджерам по делу о массовых самоубийствах сотрудников оператора. Об этом сообщила BBC News.
77-летний Ломбард был приговорен к 12 месяцам лишения свободы, из которых за решеткой он проведет только четыре, так как восемь месяцев ему назначили условно. Он также будет обязан выплатить штраф в 15 тысяч евро. К аналогичному наказанию суд приговорил заместителя Ломбарда и бывшего директора HR-департамента. Компания была оштрафована на 75 тыс. евро.
Суд признал осужденных виновными в психологическом насилии в отношении своих подчиненных, из-за чего ряд из них покончили с собой.
Еще четыре топ-менеджера были признаны виновными в соучастии в этом преступлении и приговорены к четырем месяцам условно и штрафу в 5 тысяч евро.
В ходе судебного разбирательства были изучены дела 39 пострадавших, 19 из которых покончили с собой, 12 совершили попытки суицида. Оставшиеся восемь человек начали страдать от депрессии из-за того, что им пришлось перенести во время работы в этой компании, пришел к выводу суд.
Напомним, в 2000-х годах руководство France Telecom (сейчас компания называется Orange) проводило масштабную реструктуризацию компанию. Планировалось сократить 22 тысячи человек и переобучить 10 тысяч. Компания перевела ряд сотрудников в другие города, далеко от их семей, а другим поручила работы, которые те сочли унизительными.
Ломбард признал, что меры по реструктуризации могли огорчить некоторых из сотрудников компании, однако отказался признавать, что они могли подтолкнуть их к суициду.
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