Стрельба на Лубянке: в больнице скончался второй правоохранитель

В московской больнице скончался от полученных ран в ходе вчерашней перестрелки в центре Москвы один из сотрудников российских правоохранительных органов. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Таким образом, в результате стрельбы у здания ФСБ на Лубянке вечером 19 декабря погибли двое российских силовиков. Еще пять человек госпитализированы с ранениями, один из них – гражданское лицо.

Также сообщается, что в ходе расследования установлена личность нападавшего. Им оказался 39-летний житель Подмосковья Евгений Манюров.

По факту преступления возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Изучаются все обстоятельства произошедшего, "в том числе данные о личности нападавшего и причины, толкнувшие его на совершение преступления".

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