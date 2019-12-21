Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 финансовый год в размере 738 млрд долларов (это больше предыдущего на 3,1%), который включает выделение 300 млн долларов военной помощи Украине. Об этом cообщает The Hill.

На базовые нужды Пентагона выделяется 635 млрд долларов, еще 71,5 млрд направят на продолжение военных операций в Афганистане, Сирии, Йемене и противодействие террористам в других странах.

На поддержание боеготовности ядерного оружия и его модернизацию, а также на другие оборонные нужды предусмотрено 31,5 миллиарда долларов.

Кроме того, в документе прописано создание космических сил как самостоятельного рода войск США.

Бюджет также обязывает администрацию ввести санкции против России по нескольким пунктам. Речь идет о газопроводах Северный поток-2 и Турецкий поток. Также продлено эмбарго на прямое сотрудничество с Россией в военной области, запрещается признавать оккупацию Крыма.

В программу военной помощи Украине включено летальное оружие – крылатые ракеты для береговой обороны и противокорабельные ракеты.

Как ранее сообщал Фокус:

Заместитель министра обороны США Джон Руд заявил, что в проекте бюджета на 2021 финансовый год президент США Дональд Трамп предлагает выделить по меньшей мере $250 млн на помощь Украине в сфере безопасности и обороны.