Администрация Трампа требовала лишить Украину быстрой оборонной помощи, – СМИ

Администрация президента Дональда Трампа требовала от демократов убрать из оборонного бюджета пункт о быстром предоставлении Украине военной помощи.

Об этом сообщает The Washington Post.

Чиновники администрации Трампа угрожали наложением вето президента, если демократы не уберут соответствующий пункт и поднять перспективу скорого роспуска правительства в те дни, когда демократы начали импичмент президенту.

Спорный пункт предусматривал конкретные сроки предоставления помощи Украине и был одним из тех, в отношении которого Белый дом "провел жесткую линию" во время переговоров о доработке законодательства о расходовании средств

Это потребовало бы от Белого дома быстрого выделения 250 миллионов долларов на оборону Украины, которая была частью пакета расходов.

Палата демократов во главе со спикером Нэнси Пелоси согласилась с требованиями администрации, и положение было отменено.

Если бы данный пункт не отменили, то Пентагону пришлось бы оказывать Украине финансовую помощь в течении 45 дней.

Ранее Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 финансовый год в размере 738 млрд долларов (это больше предыдущего на 3,1%), который включает выделение 300 млн долларов военной помощи Украине.

В программу военной помощи Украине включено летальное оружие – крылатые ракеты для береговой обороны и противокорабельные ракеты.

Как ранее сообщал Фокус:

Заместитель министра обороны США Джон Руд заявил, что в проекте бюджета на 2021 финансовый год президент США Дональд Трамп предлагает выделить по меньшей мере $250 млн на помощь Украине в сфере безопасности и обороны.