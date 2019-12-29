Душераздирающее видео: коала бросилась под колеса велосипедов, чтобы просить о помощи

В Австралии отчаявшаяся коала бросилась под колеса велосипедистам, чтобы привлечь к себе внимание и получить помощь. Об этом сообщает The Sun.

Инцидент произошел по дороге в австралийский город Аделаида. Группа велосипедистов чуть не переехала коалу, которая бросилась на дорогу, преграждая путь. Обезвоженное животное подошло к людям и даже взобралось на одни из велосипедов, чтобы получить воду из велосипедных фляг.

"Никто из нас не видел ничего подобного", – рассказала одна из велосипедистов Анна Хойслер.

Она добавила, что коала не теряла ни минуты, когда увидела, что ей удалось привлечь внимание людей.

"Я остановила свой велосипед, и она подошла ко мне довольно быстро, как для коалы. После того, как животное выпило почти всю воду из наших бутылок, оно почти забралось на мой велосипед", – добавила Хойслер.

В Австралии большинство коал потеряли свои дома из-за масштабных и разрушительных пожаров. Согласно последним данным, в штате Новый Южный Уэльс было уничтожено 30% коал. В результате пожаров также сгорели более 5 млн га лесов, где обитают сумчатые.

Федеральный министр окружающей среды Австралии Сусан Лей сообщил, что в вышеупомянутом штате в огне погибли около 8 тыс. коал.

Точной оценки потерь по всей Австралии пока нет, они станут известны только после того, как утихнут пожары.

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