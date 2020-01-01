Папа Римский на площади Святого Петра ударил схватившую его паломницу

Вчера Папа Римский, проходя по площади святого Петра и поздравляя верующих, ударил по рукам схатившую его паломницу.

Об этом пишет The Daily Mail.

На видео видно, как женщина хватает за руку понтифика и тому приходится силой отталкивать паломницу. Охрана Папы Римского только наблюдала за всем происходящим.

Что паломница говорила Папе Франциску разобрать так и не удалось.

В своем недавнем Рождественском послании понтифик упомянул и Украину.

"Будь светом, Искупитель мира, для дорогой Украины, добивающейся конкретных решений для достижения прочного мира", – сказал он.

Также он призвал к миру в Святой Земле, Сирии, Ливане, Йемене, Ираке, Венесуэле, и африканских странах.

Как ранее сообщал Фокус:

Папа Римский Франциск призвал правительства стран мира к противодействию изменениям климата, в частности, предложив отказаться от ископаемого топлива.