В немецком Крефельде горел зоопарк. Погибли около 30 обезьян

В ночь на 1 января в немецкого городе Крефельд горел зоопарк. Обезьянник сгорел напрочь, все животные в нем погибли.

Об этом пишет DW.

Пожар возник вскоре после полуночи. Причиной возгорания могли быть фейерверки. Пожарные тушили огонь в течение нескольких часов, однако спасти животных не успели.

Предварительно, в обезъннике погбли около 30 животных.

В то же время пожар не задел т.н. сад горилл – все представители этого рода живы.

Местная полиция уже расследует происшествие.

Как ранее сообщал Фокус:

Настоятель собора Парижской Богоматери Патрик Шове заявил, что существует лишь 50-процентная вероятность того, что сгоревший собор будет спасен.