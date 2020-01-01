В немецком Крефельде горел зоопарк. Погибли около 30 обезьян
В ночь на 1 января в немецкого городе Крефельд горел зоопарк. Обезьянник сгорел напрочь, все животные в нем погибли.
Об этом пишет DW.
Пожар возник вскоре после полуночи. Причиной возгорания могли быть фейерверки. Пожарные тушили огонь в течение нескольких часов, однако спасти животных не успели.
Предварительно, в обезъннике погбли около 30 животных.
В то же время пожар не задел т.н. сад горилл – все представители этого рода живы.
Местная полиция уже расследует происшествие.
Как ранее сообщал Фокус:
- Настоятель собора Парижской Богоматери Патрик Шове заявил, что существует лишь 50-процентная вероятность того, что сгоревший собор будет спасен.
- В Киеве на Подоле по адресу Квитневый переулок, 6, произошел пожар в 16-этажном жилом доме. Погибли два человека.