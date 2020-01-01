Трамп вновь призвал Францию, Германию и НАТО дать больше денег Украине

Франция и Германия, а также НАТО должны давать больше денег Украине.

Такое мнение выразил президент США Дональд Трамп перед новогодней вечеринкой в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, сообщает "Голос Америки".

В частности, американский президент вспомнил про президента Франции и канцлера ФРГ.

"Очень хорошая женщина, скажу вам честно, канцлер Меркель. Где канцлер Меркель? Где французский президент Макрон? Почему они не выделяют деньги (Украине, – ред.)? Почему только Соединенные Штаты?", – риторически спрашивал Трамп, намекая, что европейские страны должны больше помогать Украине.

Он также считает, что и НАТО должно помочь Украине.

"Это НАТО. Эти страны должны вкладывать средства (в бюджет Альянса – ред.), они также должны больше давать Украине", – сказал президент Трамп.

Кроме того, президент США похвалил своего украинского коллегу – Владимира Зеленского, рассказывая об июльском телефонном разговоре с ним.

По его мнению, это был идеальный, абсолютно соответствующий разговор с очень хорошим человеком, с очень хорошим президентом. Трамп считает также, что Зеленский справляется со своей работой.

Президент Трамп в очередной раз заявил, что в Украине процветает коррупция.

Как ранее сообщал Фокус:

11 декабря оборонный бюджет США на 2020 год одобрила Палата представителей Конгресса США. В программу военной помощи Украине включено летальное оружие – крылатые ракеты для береговой обороны и противокорабельные ракеты.

Сенат США одобрил оборонный бюджет на 2020 год в размере 738 млрд долларов, который включает выделение 300 млн долларов военной помощи Украине.

Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 финансовый год в размере 738 млрд долларов (это больше предыдущего на 3,1%), который включает выделение 300 млн долларов военной помощи Украине.

Предусмотренная в рамках американского оборонного бюджета военная помощь для Украины в сумме 300 млн долларов даст возможность получить летальное оружие.