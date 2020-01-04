Убийство Сулеймани: НАТО и Швеция приостановили учебные миссии в Ираке

Североатлантический Альянс временно прекратил свои учебные миссии в Ираке после убийства генерала Касема Сулеймани.

Об этом заявил представитель Альянса, сообщает i24News.

Отмечается, что миссия НАТО в Ираке обучает силы безопасности страны по просьбе правительства, как предотвратить возвращение террористов "Исламского государства".

В НАТО назвали причиной приостановки миссии нестабильность в стране после авиаударов США.

Швеция также приостановила миссию по тренировке иракских военных. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телерадиокомпанию SVT.

Швеция имеет 70 солдат и офицеров в Ираке на американской военной базе. В настоящее время принято решение о прекращении военных действий в этом районе.

"Это из-за того, что там сейчас напряженная обстановка. Именно поэтому мы решили сделать перерыв в миссии", – заявила Кристина Сваан, сотрудница отдела информации шведских вооруженных сил.

Шведские инструкторы занимались обучением иракских сил обороны.

Как ранее сообщал Фокус:

3 января США провели в Ираке операцию по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани. Ракетный удар по автоколонне, в которой следовал военачальник, был нанесен по распоряжению Дональда Трампа.

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назначил преемника Сулеймани. Командующим спецподразделения "Аль-Кудс" стал заместитель Сулеймани, бригадный генерал Эсмаил Каани.

В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали гибель иранского генерала Касема Сулеймани в результате военного удара США. В украинском дипломатическом ведомстве отметили, что любые акты мести могут стать угрозой для стабильности на Ближнем Востоке и глобальной безопасности.