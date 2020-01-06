Меркель едет в Москву на встречу с Путиным

Канцлер Германии Ангела Меркель 11 января посетит Россию с рабочим визитом по приглашению президента России Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе встречи, стороны обсудят ситуацию в Сирии, Ливии и эскалацию напряженности на Ближнем Востоке, разгоревшуюся после гибели иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде после ракетного удара американских военных.

Лидеры двух стран также снова поднимут вопрос об урегулировании ситуации на юго-востоке Украины в рамках реализации договоренностей, достигнутых на саммите в "нормандском формате" 9 декабря в Париже.

Как ранее сообщал Фокус:

29 октября 2018 года Меркель заявила, что уйдет с поста главы "Христианско-демократического союза", но останется канцлером Германии до 2021 года.

7 декабря 2018 года канцлер ФРГ Ангела Меркель официально заявила об уходе с поста главы партии "Христианско-демократический союз" (ХДС).

Канцлер ФРГ Ангела Меркель сказала, что может вернуться к научной деятельности после окончания своего нынешнего срока полномочий, который заканчивается в 2021 году.