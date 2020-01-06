Помпео несколько месяцев уговаривал Трампа ликвидировать Сулеймани, – СМИ

Госсекретарь США Майк Помпео несколько месяцев уговаривал президента Дональда Трампа убить иранского генерала Касема Сулеймани.

Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на источники.

Изначально Министерство обороны США было против устранения иранского генерала, так как для этого нужно было заниматься переброской военных на Ближний Восток, а Пентагон хотел усилить позиции в восточной Азии.

Кроме того, Трамп также собирался вывести военных США с Ближнего Востока, поскольку это было одним из его предвыборных обещаний.

Идею Помпео поддержали после обстрела военной базы, где 27 декабря погиб американский военный и были ранены военные.

Для Помпео смерть американских дипломатов была особенно разрушительной, сообщает издание.

"Мы убрали с поля боя плохого парня. Мы приняли правильное решение. Я горжусь усилиями, которые предпринял президент Трамп", – заявил Помпео.

Ранее Помпео говорил, что Дональд Трамп продемонстрировал лидерам Ирана свою готовность к быстрым и решительным действиям по защите американцев.

Как ранее сообщал Фокус:

3 января США провели в Ираке операцию по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани. Ракетный удар по автоколонне, в которой следовал военачальник, был нанесен по распоряжению Дональда Трампа.