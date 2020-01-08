Крупные авиакомпании приостанавливают полеты над Ираном и Ираком

Несколько крупных авиакомпаний временно приостановили полеты над Ираном после крушения украинского боинга МАУ.

Об этом свидетельствуют официальные сегодняшние сообщения авиаперевозчиков, пишет УНИАН.

Так, полеты над Ираном приостанавливают Malaysia Airlines и Singapore Airlines. Air France пока не будет летать и над Ираном, и над Ираком.

Федеральное авиационное управление США также запретило полеты американских гражданских самолетов над Ираном, Ираком, а также водами Персидского и Оманского заливов.

Несколько крупных авиакомпаний, которых не коснулся запрет управления США, начали перенаправлять свои рейсы. Среди них – тайваньская China Airlines, австралийская Qantas Airways Ltd и Air Canada.

Emirates и Flydubai отменили обратный рейс в Багдад после ракетного удара Ирана по военным базам США.

МАУ уже опубликовала сначала имена членов экипажа боинга, а затем – и всех пассажиров рейса.

Как ранее сообщал Фокус:

Утром 8 января через 8 минут после вылета из аэропорта Тегерана Boeing-737 "Межуднародных авиалиний Украины" потерпел крушение.

Президент Владимир Зеленский создал оперативный штаб при СНБО. Сам глава государства сейчас экстренно возвращается из Омана в Киев.

В МАУ на брифинге заявили, что Boeing 737 был получен в 2016 году и прошел техпроверку буквально два дня назад.