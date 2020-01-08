Крупные авиакомпании приостанавливают полеты над Ираном и Ираком
Несколько крупных авиакомпаний временно приостановили полеты над Ираном после крушения украинского боинга МАУ.
Об этом свидетельствуют официальные сегодняшние сообщения авиаперевозчиков, пишет УНИАН.
Так, полеты над Ираном приостанавливают Malaysia Airlines и Singapore Airlines. Air France пока не будет летать и над Ираном, и над Ираком.
Федеральное авиационное управление США также запретило полеты американских гражданских самолетов над Ираном, Ираком, а также водами Персидского и Оманского заливов.
Несколько крупных авиакомпаний, которых не коснулся запрет управления США, начали перенаправлять свои рейсы. Среди них – тайваньская China Airlines, австралийская Qantas Airways Ltd и Air Canada.
Emirates и Flydubai отменили обратный рейс в Багдад после ракетного удара Ирана по военным базам США.
МАУ уже опубликовала сначала имена членов экипажа боинга, а затем – и всех пассажиров рейса.
Как ранее сообщал Фокус:
- Утром 8 января через 8 минут после вылета из аэропорта Тегерана Boeing-737 "Межуднародных авиалиний Украины" потерпел крушение.
- Президент Владимир Зеленский создал оперативный штаб при СНБО. Сам глава государства сейчас экстренно возвращается из Омана в Киев.
- В Иране заявили, что крушение боинга – не теракт. Эту версию поначалу поддерживало и посольство Украины, но потом несколько изменило свое мнение.
- В МАУ на брифинге заявили, что Boeing 737 был получен в 2016 году и прошел техпроверку буквально два дня назад.
- Иранские СМИ также сообщают, что спасатели нашли черные ящики на месте крушения Boeing 737 МАУ, но передавать их компании Boeing иранцы отказываются.
- Украина уже известила власти Ирана о готовности направить на место крушения украинского боинга своих специалистов.