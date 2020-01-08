На борту украинского самолета мог произойти взрыв, – австралийский эксперт

Главный редактор издания AirlineRatings, австралийский эксперт Джефри Томас предположил, что на борту упавшего в Тегеране самолета МАУ Boeing 737-800 мог произойти взрыв. Об этом он сказал в комментарии DW.

"Пока еще очень мало данных. У нас есть видео, снятое иранским гражданином, когда самолет уже взлетел. Он был в огне. Похоже, что произошел небольшой взрыв, как вспышка, перед тем, как самолет упал на землю…" – сказал Томас.

Эксперт отметил, что у самолета не было никаких проблем с набором высоты, а потом вдруг информация о полете оборвалась. Причиной этому, предполагает Томас, возможно, стал взрыв на борту, вероятно, в кабине пилотов. По его мнению, из-за взрыва вышла из строя электроника.

Эксперт исключает, что самолет мог быть сбит ракетой, запущенной с земли, так как ракета уничтожила бы самолет полностью.

"Обычно вы видите сигнальные огни для навигации, однако небо осветило очень яркий свет. Поэтому имел место взрыв перед падением на землю", – сказал Томас.

При этом австралиец отметил, что Boeing 737-800 является самым надежным самолетом, который используется в коммерческих рейсах на сегодняшний день.

Как ранее сообщал Фокус:

Утром 8 января через 8 минут после вылета из аэропорта Тегерана Boeing-737 "Межуднародных авиалиний Украины" потерпел крушение.

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В МАУ на брифинге заявили, что Boeing 737 был получен в 2016 году и прошел техпроверку буквально два дня назад.