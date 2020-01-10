Ирак просит США составить план вывода войск из страны

В пятницу, 10 января, Ирак обратился к США с просьбой составить план по выводу войск. Об этом сообщает NBC News.

Требование завершить многолетние присутствие войск США в Ираке было сделано спустя пять дней после того, как иракский парламент проголосовал соответствующим образом. Голосование прошло на фоне ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани.

По словам премьер-министра Ирака Адиля Абдул-Махди, он попросил госсекретаря США Майка Помпео в телефонном разговоре "направить делегацию в Ирак, чтобы создать механизм для реализации решения иракского парламенте по безопасному выводу войск из Ирака".

Премьер подчеркнул, что просьба была направлена, так как "Ирак стремится поддерживать лучшие отношения со своими соседями и друзьями в международном сообществе, а также защищать иностранные представительства и интересы и всех присутствующих на иранской земле".

Официальные лица США пока никак не прокомментировали просьбу иракской стороны.

Абдул-Махди подчеркнул, что американские войска переправляют в страну и эксплуатируют беспилотники без разрешения и вопреки соглашению между двумя странами.

На прошлой неделе США сообщали о намерении отправить на Ближний Восток еще 3 тыс. военных. Присутствия войск США в Ираке началось с момента их вторжения в страну в 2003 году.

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