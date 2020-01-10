Помпео: украинский самолет, вероятно, сбила иранская ракета

Государственный секретарь США Майк Помпео во время брифинга в Белом доме заявил, что Вашингтон считает вероятным, что украинский самолет в Тегеране потерпел катастрофу в результате попадания иранской ракеты.

Об этом сообщает CNN.

"Мы действительно верим, что самолет, скорее всего, был сбит иранской ракетой", – сказал Помпео.

Он добавил, что когда будет окончательно установлено, что произошло, США и мир "дадут подходящий ответ".

Как ранее сообщал Фокус:

10 января иранские власти выразили согласие на иностранное участие в расследовании крушения украинского Boeing 737.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, ссылаясь на "ряд источников", в т.ч. и канадскую разведку, заявил, что самолет МАУ был сбит в Иране ракетой "земля-воздух". Причем это было непреднамеренно.

Возможность того, что украинский авиалайнер мог быть случайно сбит иранскими системами ПВО допустил и премьер Британии Борис Джонсон.

В сети появилось видео возможного сбивания ракетой украинского самолета над Тегераном. Доказательства подлинности видео предоставила международная экспертно-журналистская группа Bellingcat.