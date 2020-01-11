Президент Ирана извинился за поражение украинского Boeing 737 ракетой

Президент Ирана Хасан Рухани от имени всей страны извинился за поражение ракетой украинского боинга и выразил соболезнования семьям погибших.

Об этом он пишет у себя в Twitter.

"Исламская Республика Иран глубоко сожалеет об этой ужасной ошибке. Мои мысли и молитвы сейчас со всеми семьями погибших. Выражаю искренние соболезнования", – написал президент.

Также Рухани заявил, что расследование этой "большой трагедии" и "непростительной ошибки" продолжается.

В заявлении президента Ирана, опубликованном ISNA, говорится, что на фоне "запугиваний и агрессии со стороны США" после гибели Касема Сулеймани с целью защиты от будущих возможных атак со стороны Вашингтона вооруженные силы Исламской Республики были приведены в 100-процентную готовность, "однако, к сожалению, это привело к человеческим ошибкам".

Он добавил, что необходимо дальнейшее расследование для выявления всех причин катастрофы, а также для привлечения к ответственности лиц, совершивших эту "непростительную ошибку".

Рухани также собирается принять меры для устранения слабых сторон систем обороны страны, чтобы такая катастрофа никогда не повторилась.



Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/politics/11/01/2020/5e195d769a79476c5d5ee4cb

Генштаб иранских вооруженных сил сегодня утром объявил, что самолет МАУ сбили в результате "человеческой ошибки".

Военные говорят, мол самолет приняли за враждебную цель после того, как он повернул к военному центру Революционной гвардии. Виновных обещают привлечь к ответственности.

Как ранее сообщал Фокус:

10 января иранские власти выразили согласие на иностранное участие в расследовании крушения украинского Boeing 737.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, ссылаясь на "ряд источников", в т.ч. и канадскую разведку, заявил, что самолет МАУ был сбит в Иране ракетой "земля-воздух". Причем это было непреднамеренно.

Возможность того, что украинский авиалайнер мог быть случайно сбит иранскими системами ПВО допустил и премьер Британии Борис Джонсон.

В сети появилось видео возможного сбивания ракетой украинского самолета над Тегераном. Доказательства подлинности видео предоставила международная экспертно-журналистская группа Bellingcat.