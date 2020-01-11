Автобус с украинцами попал в ДТП в России, 3 человека погибли

В Орловской области в России произошло столкновение микроавтобуса Mercedes-Benz, который перевозил граждан Украины, и легкового автомобиля Renault Megane. Три человека погибли, еще семь получили травмы.

Об этом со ссылкой на ГИБДД России сообщает ТАСС.

Отмечается, что на 400-м км автодороги Крым водитель Mercedes-Benz, который зарегистрирован в Украине и перевозил семь украинцев, в условиях снегопада выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем Renault Megane.

"В результате ДТП водитель и пассажир Renault Megane и один пассажир Mercedes-Benz погибли, водитель и шесть пассажиров Mercedes получили травмы различной степени тяжести", – говорится в сообщении.

Как уточняет "Интерфакс", погибла гражданка Украины, ехавшая в микроавтобусе, еще двое погибших – жители Орловской области, которые ехали в легковом автомобиле.

Все пострадавшие госпитализированы.

На участке трассы, где произошло ДТП, движение частично ограничено. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

Как ранее сообщал Фокус:

13 декабря в Киеве в результате столкновения фуры с маршруткой телесные повреждения получили 11 человек.

17 декабря в Черниговской области столкнулись грузовик и пассажирский автобус, погибли трое человек, 16 – госпитализированы.