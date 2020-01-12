Трамп поддержал протесты в Иране из-за сбитого Боинга, но митинги разогнали
Президент США Дональда Трамп поддержал протестное движение в Тегеране, которое началось после того, как страна признала факт попадания ракеты в самолет Boeing 737 украинских авиалиний МАУ. Об этом сообщается на странице американского президента в Facebook.
"Храброму, многострадальному народу Ирана: я был на вашей стороне с самого начала своего президентства и моя администрация будет продолжать поддерживать вас. Мы внимательно следим за вашими протестами, и мы вдохновляемся вашей отвагой", – написал Трамп.
"Правительство Ирана должно позволить правозащитным группа выяснить и сообщить факт с места событий, касающихся протестов иранцев. Не должна повториться снова резня мирных протестующих, не должен отключаться Интернет. Мир наблюдает", – добавил президент.
Свое обращение Трамп также продублировал на персидском языке.
В Тегеране и других городах Ирана протесты начались во второй половине дня 11 января. Протестующие требовали отставки верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, обвиняя его режим в крупнейшей авиакатастрофе. Массовую акцию протеста у Технологического университета имени Амира Кабира в Тегеране разогнали правоохранители вечером того же дня, сообщает IRNA.
Также известно, что во время разгона иранскими силами безопасности был задержан посол Великобритании в Иране Роберт Макэр. Его обвинили в "разжигании протестов". По словам же самого посла, он просто фотографировал митингующих.
Спустя несколько часов посол был отпущен.
Как ранее сообщал Фокус:
- 9 января премьер-министр Канады Джастин Трюдо, ссылаясь на "ряд источников", в т.ч. и канадскую разведку, заявил, что самолет МАУ был сбит в Иране ракетой "земля-воздух". Причем это было непреднамеренно.
- Утром 11 января Генштаб иранских вооруженных сил признал, что самолет МАУ сбили в результате "человеческой ошибки". Военные говорят, что боинг приняли за враждебную цель после того, как он повернул к военному центру Революционной гвардии. Виновных обещают привлечь к ответственности.
- Корпус стражей исламской революции взял на себя полную ответственность за крушение украинского самолета. Командующий ВКС КСИР сообщил, что в роковую ночь оператор ПВО принял боинг за крылатую ракету, не смог связаться с начальством и принял неправильное решение.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что будет настаивать на полном признании вины и ждет от Ирана привлечения виновных к ответственности, возвращения тел погибших, выплаты компенсаций и официальных извинений по дипломатическим каналам.