Крушение украинского Боинга: Иран и Украина обсудят компенсации семьям жертв
Иран и Украина обсудят размер компенсаций семьям жертв, погибших во время крушения пассажирского самолета Boeing 737 украинских авиалиний МАУ. Об этом сообщил глава отдела расследования происшествий организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар, передает IRNA.
По его словам, объем денег, которые будут компенсированы семьям жертв будет зависеть от договоренностей, которых удастся достичь на двусторонних переговорах. Также он подчеркнул, что украинский самолет был застрахован.
"Поскольку крушение украинского самолета не является рядовым случаем, выплата компенсаций зависит от договоренностей Ирана и Украины", – заявил Резайефар.
Кроме этого, чиновник подчеркнул, что ущерб, причиненный местным зданиям и другим объектам, должна покрывать страховая компания.
Как ранее сообщал Фокус:
- 9 января премьер-министр Канады Джастин Трюдо, ссылаясь на "ряд источников", в т.ч. и канадскую разведку, заявил, что самолет МАУ был сбит в Иране ракетой "земля-воздух". Причем это было непреднамеренно.
- Утром 11 января Генштаб иранских вооруженных сил признал, что самолет МАУ сбили в результате "человеческой ошибки". Военные говорят, что боинг приняли за враждебную цель после того, как он повернул к военному центру Революционной гвардии. Виновных обещают привлечь к ответственности.
- Корпус стражей исламской революции взял на себя полную ответственность за крушение украинского самолета. Командующий ВКС КСИР сообщил, что в роковую ночь оператор ПВО принял боинг за крылатую ракету, не смог связаться с начальством и принял неправильное решение.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что будет настаивать на полном признании вины и ждет от Ирана привлечения виновных к ответственности, возвращения тел погибших, выплаты компенсаций и официальных извинений по дипломатическим каналам.