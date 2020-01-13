США ввели санкции против беглого молдавского олигарха

США ввели персональные санкции против беглого молдавского олигарха и политика Владимира Плахотнюка и его семьи.

Об этом сообщил в Twitter государственный секретарь США Майкл Помпео.

"Коррумпированные действия Владимира Плахотнюка подорвали верховенство закона и серьезно подорвали независимость демократических институтов в Молдове. Сегодня я публично объявляю о включении его в санкционный список. США поддерживают Молдову в борьбе с коррупцией", – написал Помпео.

Кроме того, в санкционный список включены его ближайшие родственники: жена Оксана Килдеску, совершеннолетний сын Тимофей Плахотнюк и несовершеннолетний ребенок

(имя не указано). Об этом говорится в сообщении Госдепартамента.

В сообщении отмечается, что последние действия ведомства "ясно сигнализируют, что Соединенные Штаты не терпят коррупцию и поддерживают народ Молдовы в его борьбе с ней".

Это первый случай, когда США применяют персональные санкции к гражданам Молдовы, передает "Интерфакс".

Согласно санкциям, Плахотнюк и его ближайшие родственники не имеют права на получение виз в США.

Как ранее сообщал Фокус:

14 июня 2019 года Демократическая партия Молдовы олигарха Владимира Плахотнюка отказалась от власти, чтобы страна могла выйти из политического кризиса. В тот же день Плахотнюк уехал из Молдавы.

15 июня новый премьер-министр Молдовы Майя Санду заявила, что власть сделает все возможное для того, чтобы вернуть в страну сбежавших топ-чиновников.

Министр внутренних дел Молдовы Андрей Нэстасе заявил, что Владимир Плахотнюк выехал в Великобританию через Украину.

3 июля в Молдове арестовали имущество Плахотнюка. Среди арестованного имущества – отель Nobil и помещения телеканалов Prime, Publika, Canal 2 и Canal 3.