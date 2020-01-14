Ядерная сделка с Ираном: Европа запустила Механизм урегулирования споров

Франция, Германия и Великобритания запустили Механизм урегулирования споров в рамках реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Об этом сообщает ВВС.

В последнее время Иран нарушил все ограничения на производство обогащенного урана, который может быть использован для производства реакторного топлива, а также ядерного оружия. Иранская сторона заявила, что таким образом реагирует на санкции США, которые были восстановлены после выхода последних из ядерной сделки в 2018 году.

В совместном заявлении главы министерств иностранных дел Франции, Германии и Великобритании выразили сожаления по поводу решения США выйти из совместной сделки. Также министры подчеркнули, что их страны, также называемые Е3, приложили немало усилий, чтобы вернуть Иран к соблюдению сделки.

"Тем не менее, Иран продолжает нарушать ключевые ограничения, изложенные в СВПД. Действия Ирана не совместимы с положениями ядерного соглашения и имеют все более серьезные и необратимые последствия с точки зрения распространения. Мы не согласны с доводом о том, что Иран имеет право на снижение соблюдения СВПД", – говорится в заявлении.

Министры сообщили, что решение Ирана от 5 января приостановить действие последнего ключевого обязательства по обогащению урана – ограничение на количество урановых центрифуг, не оставило другого выбора, кроме как запустить Механизм урегулирования споров в рамках ядерной сделки.

Также подчеркивается, что механизм призван сохранить сделку путем обсуждения с Ираном. Целью запуска механизма не является возобновления санкций ООН против Тегерана.

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