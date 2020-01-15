Исторический день. В Сенат сегодня передадут статьи по импичменту

В среду, 15 января, в Вашингтоне демократы из Палаты представителей собираются передать в Сенат статьи по импичменту президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает The Guardian.

Так, в декабре 2019 года демократы проголосовали за то, чтобы привлечь к ответственности Трампа по обвинениям в злоупотреблении властью, а также в препятствовании расследованию Конгресса. Но Палата представителей не передавала статьи в Сенат, требуя, чтобы дальнейшие слушания проводились в соответствии с Конституцией США.

Передача статей в Сенат будет проходить в три этапа. Во-первых, демократы из Палаты представителей должны будут назначить своих так называемых менеджеров, которые будут выступать в роли прокуроров по делу против президента.

В полдень ожидается голосование в Палате за то, чтобы отправить статьи в Сенат, а затем будет проведено официальное шествие, чтобы физически передать документы в Верхнюю палату.

"Американский народ заслуживает правды, а Конституция требует судебного разбирательства. Это исторический день", – заявила спикер Палаты представителей Ненси Пэлоси.

В четверг, 16 января, Сенат превратится в суд по импичменту, а глава Верховного Суда США Джон Робертс будет председательствовать среди сенаторов, которые будут выполнять роль присяжных.

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