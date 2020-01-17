Заболевший Кадыров может пойти на повышение, – СМИ

"Временно нетрудоспособному" главе Чечни Рамзану Кадырову предложили новую должность. Он может стать полномочным представителем президента России Владимира Путина в федеральном округе.

Об этом пишет российское издание "Аргументы недели" со ссылкой на собственный источник в Кремле.

"Рамзану Кадырову поступило предложение занять новую должность", – сообщил изданию инсайдер.

По мнению журналистов издания, уход Кадырова может спровоцировать внутреннюю межклановую борьбу в Чечне, а это чревато серьезными последствиями в таком сложном регионе; и далеко не факт, что исполняющий обязанности главы Чечни Муслим Хучиев сможет справиться с противниками так же, как это делал Кадыров.

В свою очередь, депутат Госдумы РФ от Чечни Шамсаил Саралиев заявил, что Рамзан Кадыров взял больничный из-за мелких проблем со здоровьем, сообщает РИА Новости.

По его словам, иногда обычная простуда или насморк может вынудить главу региона на время оставить свой пост.

Как ранее сообщал Фокус:

Ранее Рамзан Кадыров временно передал свои полномочия председателю правительства Чечни Муслиму Хучиеву по причине "временной нетрудоспособности". Отмечалось, что на больничный он вышел 13 января, но известно об этом стало только в день послания Путина Федеральному собранию и отставки премьера Дмитрия Медведева.