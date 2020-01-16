Сразу в "Чистилище". Нового премьер-министра РФ уже добавили в "Миротворец"

В 2015 году Мишустин незаконно посещал аннексированный Крым

Сайт "Миротворец" 15 января внес Михаила Мишустина в свою базу.

Об этом сообщает сайт проекта.

Отметим, 15 января Мишустин был кандидатом в премьеры.

"Российский оккупант. Покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины. Сознательное нарушение Государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым. Руководитель Федеральной налоговой службы РФ с 6 апреля 2010 года", – скаазно в сообщении.

29 июля 2015 года тогда еще глава ФНС России Мишустин посетил налоговую инспекцию в Ялте, после чего провел совещание с "руководителями территориальных налоговых органов Крымского федерального округа". Он заявил, что интеграция налоговых органов аннексированного Крыма в систему ФНС России прошла успешно.

Как ранее сообщал Фокус:

Правительство РФ в полном составе ушло в отставку, заявил 15 января премьер-министр Дмитрий Медведев. Медведева назначат на должность зампредседателя Совета безопасности РФ, которая будет введена по инициативе Путина.

Владимир Путин внес кандидатуру главы Федеральной налоговой службы России Михаила Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму.