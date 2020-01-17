Переворот в "Грэмми": руководителя Академии отстранили от должности
Дебору Дуган, исполнительного директора и президента Академии звукозаписи, которая вручает премии "Грэмми", отстранили от должности всего за 10 дней до церемонии, сообщила BBC.
Ее отправили в административный отпуск по обвинению в нарушении дисциплины. Дуган была назначена руководителем всего пять месяцев назад.
Исполнять обязанности руководителя будет председатель попечительского совета Харви Мейсон-младший. Он отправил электронное письмо членам Академии, в котором написал, что "все мероприятия будут проходить по плану".
61-летняя Дуган заменила Нила Портнау, который вызвал споры в 2018 году, когда предложил женщинам "ускориться", если они хотят быть признанными в "Грэмми".
Правление академии привлекло двух независимых следователей для проведения независимого расследования. "Это необходимо, чтобы восстановить доверие членов Академии звукозаписи, восстановить моральный дух сотрудников Академии и позволить ей сосредоточиться на своей миссии – служить всем создателям музыки", – говорится в заявлении.
Журнал Variety сообщил, что Дуган столкнулась с сопротивлением ее попыткам модернизировать Академию звукозаписи, а один неназванный источник назвал ее удаление "переворотом".
62-я церемония вручения "Грэмми" состоится 26 января в Лос-Анджелесе.
Как ранее сообщал Фокус:
- В США за нарушение иммиграционных законов задержан номинант на "Грэмми", британский рэпер 21 Savage, потому что он нарушил иммиграционные законы и жил в стране нелегально.
- Песня "This Is America" в исполнении Дональда Гловера, также известного как Childish Gambino, получила премию "Грэмми" как лучшая песня 2018 года. Сам Гловер отказался от предложения выступить на церемонии и на вручение награды не пришел.