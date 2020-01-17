Канада выплатит семьям погибших в авиакатастрофе МАУ более 19 тысяч долларов
Правительство Канады выплатит почти 20 тысяч долларов семьям канадцев, погибших в результате катастрофы самолета МАУ в Иране.
Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщает АР.
"Правительство выплатит 25 тысяч канадских долларов (19 122 доллара США, – ред.) семьям каждого из 57 граждан и 29 постоянных жителей Канады, которые погибли в результате падения украинского авиалайнера в Иране на прошлой неделе", – сказал он.
Трюдо сказал, что он все еще ожидает, что Иран выплатит компенсацию семьям, но добавил, что им сейчас нужна помощь для похорон, поездок в Иран и оплаты счетов. Он сказал, что любые деньги, которые Иран предоставит позднее, пойдут прямо семьям и не будут возвращены канадскому правительству.
"Я хочу быть ясным, мы ожидаем, что Иран выплатит компенсацию этим семьям", – заявил премьер Канады.
Трюдо сказал, что останки жертв еще не вернулись в Канаду, но он ожидает, что это начнется в ближайшие дни.
В Офисе президента Украины заявили, что тела погибших украинских пассажиров и экипажа рейса PS752 возвратятся в Украину в воскресенье, 19 января.
Как ранее сообщал Фокус:
- 17 января, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи проведет молитву в столице Тегеране, что произойдет впервые за 8 лет. Пятничная молитва пройдет на фоне массовых протестов в стране из-за сбитого украинского самолета Boeing 737 . Руководство страны также пытается справиться с резким спадом в экономике, вызванным санкциями США.
- Утром 11 января Генштаб иранских вооруженных сил признал, что самолет МАУ сбили в результате "человеческой ошибки". Военные говорят, что боинг приняли за враждебную цель после того, как он повернул к военному центру Революционной гвардии. Виновных обещают привлечь к ответственности.
- Корпус стражей исламской революции взял на себя полную ответственность за крушение украинского самолета. Командующий ВКС КСИР сообщил, что в роковую ночь оператор ПВО принял боинг за крылатую ракету, не смог связаться с начальством и принял неправильное решение.
- После этого президент Ирана Хасан Рухани от имени всей страны извинился за поражение ракетой украинского боинга и выразил соболезнования семьям погибших.