Климкин объяснил, для чего Путин предложил изменить Конституцию РФ

Изменения в Конституцию РФ направлены в первую очередь на легализацию аннексии Крыма и дальнейшее расширение "русского мира".

Таким мнением у себя в Facebook делится экс-глава МИД Павел Климкин, который теперь работает в Украинском институте будущего.

Климкин сетует на то, что тема изменений к российскую Конституцию прошла почти незамеченной: "Она как в паралельной реальности, а это очень зря".

По его словам, в результате изменений, РФ фактически будет избирательно применять международное право, по результатам его рассмотрения своим Конституционным судом.

Но главное – то что больше не будет ограничений на получение должностей лицами без гражданства РФ. Правда, тут есть нюанс.

Такое ограничение снимается в том случае, если страна или часть страны присоединились к РФ на основании федерального конституционного закона РФ.

"Очевидно, что речь идет одновременно о двух вещах: легализации оккупации Крыма и дальнейшем расширении "русского мира". Это и раньше было основой политики РФ, а теперь такая политика закреплена в конституции", – пишет Климкин.

При этом, пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков не слышал об идее предоставить регионам Украины и Белоруссии право присоединяться к РФ.

"В целом это никак нигде не обсуждалось до сих пор. Я в первый раз слышу это", – уверяет Песков.

Климкин также считает, что Путин, на самом деле, не хочет возглавить Госсовет РФ – он хочет возглавить новое государство.

"И делать это Россия будет быстрее, чем многим кажется, а для этого нужно быть готовыми и именно на этом строить нашу стратегию", – добавил экс-глава МИД.

Как ранее сообщал Фокус:

Путин анонсировал план по изменению Конституции в послании Федеральному собранию 15 января. В тот же день правительство РФ в полном составе ушло в отставку.

Владимир Путин внес кандидатуру главы Федеральной налоговой службы России Михаила Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму.