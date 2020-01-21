Иран должен немедленно передать "черные ящики" сбитого лайнера на экспертизу, – Трюдо

Иранская сторона должна немедленно передать "черные ящики" сбитого самолета МАУ на экспертизу в одну из стран, которая способна технологично и профессионально их расшифровать.

Об этом заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо в Виннипеге, сообщает ТАСС.

"Мы хотим, чтобы "черные ящики" были отправлены из Ирана немедленно. Мы призываем Иран отправить их в то место, где их могут быстро расшифровать", – сказал он.

По мнению Трюдо, Тегеран не имееет нужных технических возможностей для быстрого анализа данных с поврежденных бортовых самописцев.

Он также добавил, что приезд соответствующих специалистов в Иран также не поможет в расшифровке "черных ящиков", так как на месте нет необходимого оборудования.

Как ранее сообщал Фокус:

Издание IRNA сообщило, что иранские эксперты сейчас изучают "черные ящики" сбитого боинга МАУ. Решения по их передачи другим странам пока нет.

Хотя ранее в Иране заявляли, о готовности отправить в Киев "черные ящики" со сбитого в Тегеране украинского самолета.

Секретарь СНБО Алексей Данилов также говорил о сложностях, возникших в переговорах с Ираном по вопросу бортовых самописцев: между Ираном и Украиной идут постоянные консультации.