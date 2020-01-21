Смертельная болезнь "шагает" по планете: китайский вирус добрался до США и Тайваня
В США зафиксировали первый случай заболевания китайским вирусом 2019-nCoV, который передается от человека к человеку. Об этом сообщает The New York Times.
Заболевший мужчина ранее ездил в китайский город Ухань в провинции Хубэй. А сам пациент – житель округа Снохомиш, штат Вашингтон. Его госпитализировали с симптомами пневмонии на прошлой неделе, а заражение коронавирусом было подтверждено в понедельник, 20 января.
Кроме того, власти Тайваня во вторник, 21 января, подтвердили первый случай заражения новым вирусом, сообщает Reuters.
Вирус обнаружен у 50-летней женщины, которая также посещала город Ухань.
Женщина вернулась на остров 20 января и была немедленно госпитализирована после того, как у нее появились характерные симптомы: лихорадка и кашель.
В свою очередь, Северная Корея временно запретит въезд иностранным туристам из-за смертельного вируса, сообщает Reuters.
Отмечается, что большинство туристов в Северную Корею прибывают именно из Китая.
Китайский туроператор сообщил в своем заявлении, что со среды, 22 января, КНДР временно закроет свои границы для всех иностранцев в качестве меры предосторожности.
Как ранее сообщал Фокус:
- 11 января сообщалось, что в Китае от неизвестного вируса один человек умер, еще семеро были в критическом состоянии. Большинство пациентов были продавцами или покупателями на рыбном рынке в городе, но до настоящего времени не было выявлено доказательств передачи вируса от человека к человеку.
- После этого, один случай заражения коронавирусом был зафиксирован в Таиланде. Туристка из Китая была госпитализирована в Бангкоке.
- 16 января в Японии был подтвержден первый случай заражения новым вирусом.
- 20 января сообщалось, что китайские власти сообщают, что за последние два дня зафиксировано 139 новых случаев заболевания неизвестным коронавирусом, который провоцирует развитие пневмонии.
- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созовет экстренное заседание 22 января из-за коронавируса. На встрече члены комитета должны определить, является ли вспышка "чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение", и какие рекомендации стоит дать для ее устранения.
- В США уже начали разработку вакцины против неизвестного вируса в Китае. Пройдет несколько месяцев, пока начнется первая фаза клинических испытаний.
- 21 января в Китае появилась четвертая жертва нового вируса, который быстро распространяется по всей стране.