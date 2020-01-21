Смертельная болезнь "шагает" по планете: китайский вирус добрался до США и Тайваня

А Северная Корея временно запретит въезд иностранным туристам из-за смертельного вируса

В США зафиксировали первый случай заболевания китайским вирусом 2019-nCoV, который передается от человека к человеку. Об этом сообщает The New York Times.

Заболевший мужчина ранее ездил в китайский город Ухань в провинции Хубэй. А сам пациент – житель округа Снохомиш, штат Вашингтон. Его госпитализировали с симптомами пневмонии на прошлой неделе, а заражение коронавирусом было подтверждено в понедельник, 20 января.

Кроме того, власти Тайваня во вторник, 21 января, подтвердили первый случай заражения новым вирусом, сообщает Reuters.

Вирус обнаружен у 50-летней женщины, которая также посещала город Ухань.

Женщина вернулась на остров 20 января и была немедленно госпитализирована после того, как у нее появились характерные симптомы: лихорадка и кашель.

В свою очередь, Северная Корея временно запретит въезд иностранным туристам из-за смертельного вируса, сообщает Reuters.

Отмечается, что большинство туристов в Северную Корею прибывают именно из Китая.

Китайский туроператор сообщил в своем заявлении, что со среды, 22 января, КНДР временно закроет свои границы для всех иностранцев в качестве меры предосторожности.

Как ранее сообщал Фокус: