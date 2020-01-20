В КНР подтвердили передачу нового вируса от человека к человеку. ВОЗ созывает экстренное заседание
2020-01-20 21:41:39
На вечер понедельника в Китае зафиксировано 224 случая заболевания
Власти Китая подтвердили, что коронавирус нового типа может передаваться от человека к человеку, сообщает агентство Xinhua.
Отмечается, что китайские власти опасаются эпидемии и заявляют о необходимости введения экстренных мер. Тем более, что болезнь уже вышла за пределы Китая.
"Если будут предприняты своевременные действия, эпидемии удастся избежать", – заявил представитель Центра по контролю и предотвращению распространения заболеваний Китая Цзэн Гуан.
На вечер понедельника в Китае зафиксировано 224 случая (217 подтвержденных) заболевания новым типом пневмонии: в городе Ухань, а также в Пекине, Шанхае и в провинции Гуандун. Кроме того, по одному случаю выявлено в Японии и Южной Корее, а еще два – в популярном среди туристов Таиланде.
Также не менее 14 медработников заразились в КНР от инфицированных коронавирусом.
Кроме того, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созовет экстренное заседание из-за коронавируса, который распространяется в Китае. Об этом говорится в Тwitter ВОЗ. Заседание проведут 22 января. Глава организации Тедрос Адханом Гебреисус сообщил в Тwitter, что на заседании определят, представляет ли новый коронавирус международную опасность и какие рекомендации нужно дать для борьбы со вспышкой.
Необходимая профилактика заболевания, по мнению местных властей, осложняется тем, что в Китае на этой неделе отмечают Новый год. Из-за праздника увеличивается пассажиропоток, а это может привести к более массовому распространению заболевания.
Из-за этого многие аэропорты мира ужесточили контроль за пассажирами, прилетающими из Китая, передает Guardian. В частности, аэропорты Нью-Йорка, Сан-Франциско, Лос-Анджелеса наняли медперсонал, который будет проверять состояние здоровья прибывших. Кроме того, аналогичные меры приняли в Индии.
Как ранее сообщал Фокус:
- 11 января сообщалось, что в Китае от неизвестного вируса один человек умер, еще семеро были в критическом состоянии. Большинство пациентов были продавцами или покупателями на рыбном рынке в городе, но до настоящего времени не было выявлено доказательств передачи вируса от человека к человеку.
- После этого, один случай заражения коронавирусом был зафиксирован в Таиланде. Туристка из Китая была госпитализирована в Бангкоке.
- 16 января в Японии был подтвержден первый случай заражения новым вирусом.
- 20 января сообщалось, что китайские власти сообщают, что за последние два дня зафиксировано 139 новых случаев заболевания неизвестным коронавирусом, который провоцирует развитие пневмонии.