В КНР подтвердили передачу нового вируса от человека к человеку. ВОЗ созывает экстренное заседание

На вечер понедельника в Китае зафиксировано 224 случая заболевания

Власти Китая подтвердили, что коронавирус нового типа может передаваться от человека к человеку, сообщает агентство Xinhua.

Отмечается, что китайские власти опасаются эпидемии и заявляют о необходимости введения экстренных мер. Тем более, что болезнь уже вышла за пределы Китая.

"Если будут предприняты своевременные действия, эпидемии удастся избежать", – заявил представитель Центра по контролю и предотвращению распространения заболеваний Китая Цзэн Гуан.

На вечер понедельника в Китае зафиксировано 224 случая (217 подтвержденных) заболевания новым типом пневмонии: в городе Ухань, а также в Пекине, Шанхае и в провинции Гуандун. Кроме того, по одному случаю выявлено в Японии и Южной Корее, а еще два – в популярном среди туристов Таиланде.

Также не менее 14 медработников заразились в КНР от инфицированных коронавирусом.

Кроме того, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созовет экстренное заседание из-за коронавируса, который распространяется в Китае. Об этом говорится в Тwitter ВОЗ. Заседание проведут 22 января. Глава организации Тедрос Адханом Гебреисус сообщил в Тwitter, что на заседании определят, представляет ли новый коронавирус международную опасность и какие рекомендации нужно дать для борьбы со вспышкой.

Необходимая профилактика заболевания, по мнению местных властей, осложняется тем, что в Китае на этой неделе отмечают Новый год. Из-за праздника увеличивается пассажиропоток, а это может привести к более массовому распространению заболевания.

Из-за этого многие аэропорты мира ужесточили контроль за пассажирами, прилетающими из Китая, передает Guardian. В частности, аэропорты Нью-Йорка, Сан-Франциско, Лос-Анджелеса наняли медперсонал, который будет проверять состояние здоровья прибывших. Кроме того, аналогичные меры приняли в Индии.

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