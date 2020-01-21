Число жертв нового вируса в Китае растет: президент призвал принять меры
2020-01-21 11:48:00
В Китае было зафиксировано уже четыре смерти, связанных с новым штаммом коронавируса
В Китае появилась четвертая жертва нового вируса, который быстро распространяется по всей стране. Об этом сообщает ВВС.
Последней жертвой нового штамма коронавируса, который вызывает пневмонию, стал 89-летний житель Ухани, где располагается центр вспышки. На данный момент зарегистрировано более 200 случаев заражения в крупных городах Китая, включая Пекин и Шанхай. Эксперты предполагают, что на самом деле число заразившихся вирусом может достигать 1,5 тыс. человек.
Национальная комиссия здравоохранения Китая уже подтвердила, что инфекция может передавать от человека к человеку. Двое в провинции Гуандун заразились именно таким образом.
Также муниципальная комиссия здравоохранения Ухани сообщила, что по крайней мере 15 медработников в городе заразились вирусом от пациентов. Один из медиков находится в критическом состоянии.
Распространяется вирус и за пределами Китая, так два случая были зафиксированы в Таиланде, один в Японии, а еще один в Южной Корее. Все пациенты были или жителями Ухани, или недавно побывали там. Так, в Австралии мужчина, путешествовавший в Ухань, был госпитализирован с подозрением на коронавирус.
Власти многих стран, включая Австралию, Сингапур, Гонконг, Тайвань, Японию уже усилили проверку в аэропортах пассажиров из Ухани. Власти США также объявили о подобных мерах безопасности в аэропортах Сан-Франциско, Лос-Анджелеса и Нью-Йорка.
Анализ генетического кода нового вируса показал, что он более тесно связан с тяжелым острым респираторным синдромом, известным как SARS.
Президент Китая Си Цзиньпин призвал приложить "все усилия" для борьбы со вспышкой, включая быстрое распространение информации и принятие мер по "руководству общественным мнением".
Как ранее сообщал Фокус:
- 11 января сообщалось, что в Китае от неизвестного вируса один человек умер, еще семеро были в критическом состоянии. Большинство пациентов были продавцами или покупателями на рыбном рынке в городе, но до настоящего времени не было выявлено доказательств передачи вируса от человека к человеку.
- После этого, один случай заражения коронавирусом был зафиксирован в Таиланде. Туристка из Китая была госпитализирована в Бангкоке.
- 16 января в Японии был подтвержден первый случай заражения новым вирусом.
- 20 января сообщалось, что китайские власти сообщают, что за последние два дня зафиксировано 139 новых случаев заболевания неизвестным коронавирусом, который провоцирует развитие пневмонии.
- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созовет экстренное заседание из-за коронавируса. На встрече члены комитета должны определить, является ли вспышка "чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение", и какие рекомендации стоит дать для ее устранения.
- В США уже начали разработку вакцины против неизвестного вируса в Китае. Пройдет несколько месяцев, пока начнется первая фаза клинических испытаний