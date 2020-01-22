Импичмент Трампа: республиканцы заблокировали все поправки демократов по регламенту слушаний

В ходе рассмотрения дела по импичменту президента США Дональда Трампа в Сенате, республиканское большинство отклонило все поправки, предложенные демократами к резолюции, которая должна определить регламент дальнейших слушаний. Об этом сообщает CNN.

Предложенные изменения касались предоставления для рассмотрения в Сенате документов, связанных с прекращением военной помощи Украине из Белого дома, Государственного департамента, Административно-бюджетного управления и Министерства обороны США.

Кроме того, поправки демократов предусматривали заслушать в качестве свидетелей ряд высших чиновников из администрации президента, которые были задействованы в процессе приостановления военной помощи для Украины.

Наконец, республиканцы провалили поправку демократов о проведении слушаний с экс-советником президента по вопросам национальной безопасности Джоном Болтоном, который в свое время раскритиковал давление кабинета Трампа на Украину. Возможность выступления Болтона в Сенате была одной из главных интриг голосования по процедуре дальнейших слушаний по импичменту. Сам Болтон в начале января заявил, что готов дать показание в Сенате, в случае, если получит повестку.

После почти 13-ти часов дебатов Сенат проголосовал за утверждение порядка проведения судебного разбирательства по делу об импичменте. Каждая из сторон теперь будет иметь по три дня на выражение своих вступительных аргументов. До этого каждой стороне предоставлялось два дня по 12 часов, что означало бы проведение слушаний поздно ночью.

Как ранее сообщал Фокус:

10 декабря, Судебный комитет Палаты представителей США обнародовал официальные обвинения против президента Дональда Трампа в рамках импичмента.

19 декабря Палата представителей проголосовала за импичмент Трампа.

15 января Палата представителей Конгресса США проголосовала за передачу дела об импичменте президента Дональда Трампа в Сенат.

16 января Сенат США официально начал судебное разбирательство по делу об импичменте президента Дональда Трампа.