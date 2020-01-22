Трамп намерен подталкивать ВТО к "выдающимся" изменениям

Президент США Дональд Трамп в ближайшее время обсудит план "выдающихся" изменений для ВТО с руководством организации. Об этом он сказал на пресс-конференции в Давосе, сообщил "Интерфакс-Украина".

"Гендиректор ВТО Роберту Азеведу приедет в Вашингтон, возможно на следующей неделе, возможно через неделю, и мы начнем работу над этим", – заявил Трамп. Он не пояснил, о каких именно изменениях пойдет речь.

"ВТО была очень несправедлива к США многие-многие годы", – считает Трамп. Из-за статуса развивающейся экономики Китай и Индия получают значительные преимуществ.

Азеведу, также принимавший участие в пресс-конференции, согласился, что для ВТО настало время меняться. "Если многосторонняя система, если ВТО собирается играть свою роль в современной глобальной экономике, то ей нужно обновляться, меняться, реформироваться", – заявил он.

Глава ВТО заверил, что переговоры об изменениях организация будет вести не только с США, а "со всеми остальными членами ВТО, чтобы убедиться, что они понимают, что это серьезно".

Всемирная торговая организация (ВТО) – международная организация, созданная 1 января 1995 года с целью либерализации международной торговли и регулирования торгово-политических отношений государств-членов. Она образована на основе Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ), заключенного в 1947 году и на протяжении 48 лет фактически выполнявшего функции международной организации, но не являвшегося ею в юридическом смысле.

Штаб-квартира ВТО расположена в Женеве, Швейцария. В штате организации около 600 человек.

Сейчас в ВТО 164 участника, в том числе: 158 международно признанных государств, частично признанный Тайвань, две зависимые территории (Гонконг и Макао) и Европейский союз.

За рамками ВТО пока остаются четыре постсоветских страны: Азербайджан, Белоруссия, Туркмения и Узбекистан.

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