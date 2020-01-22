Трамп заявил, что знает, как остановить китайский вирус
2020-01-22 12:58:30
Также американский лидер заверил, что у США "все под контролем"
Президент США Дональд Трамп в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе заявил, что у Соединенных Штатов есть план по сдерживанию коронавируса, охватившего Китай и проникшего в другие страны.
Об этом сообщает Sky News.
"У нас есть план, и мы думаем, что он будет выполнен очень хорошо. Мы уже выполнили его очень хорошо. Центр контроля заболеваний (CDC) потрясающий. Очень профессиональный", – сказал американский лидер.
Комментируя первый зарегистрированный случай заражения вирусом в США, Трамп заявил, что соответствующие службы держат все под контролем.
"У нас все под контролем…Это один человек из Китая. У нас это под контролем. Все будет хорошо", – сказал Трамп.
Как ранее сообщал Фокус:
- 11 января сообщалось, что в Китае от неизвестного вируса один человек умер, еще семеро были в критическом состоянии. Большинство пациентов были продавцами или покупателями на рыбном рынке в городе, но до настоящего времени не было выявлено доказательств передачи вируса от человека к человеку.
- После этого, один случай заражения коронавирусом был зафиксирован в Таиланде. Туристка из Китая была госпитализирована в Бангкоке.
- 20 января сообщалось, что китайские власти сообщают, что за последние два дня зафиксировано 139 новых случаев заболевания неизвестным коронавирусом, который провоцирует развитие пневмонии.
- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созовет экстренное заседание 22 января из-за коронавируса. На встрече члены комитета должны определить, является ли вспышка "чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение", и какие рекомендации стоит дать для ее устранения.
- В США уже начали разработку вакцины против неизвестного вируса в Китае. Пройдет несколько месяцев, пока начнется первая фаза клинических испытаний.
- 21 января в Китае появилась четвертая жертва нового вируса, который быстро распространяется по всей стране.
- В США зафиксировали первый случай заболевания китайским вирусом 2019-nCoV.