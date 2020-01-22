Трамп заявил, что знает, как остановить китайский вирус

Также американский лидер заверил, что у США "все под контролем"

Президент США Дональд Трамп в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе заявил, что у Соединенных Штатов есть план по сдерживанию коронавируса, охватившего Китай и проникшего в другие страны.

Об этом сообщает Sky News.

"У нас есть план, и мы думаем, что он будет выполнен очень хорошо. Мы уже выполнили его очень хорошо. Центр контроля заболеваний (CDC) потрясающий. Очень профессиональный", – сказал американский лидер.

Комментируя первый зарегистрированный случай заражения вирусом в США, Трамп заявил, что соответствующие службы держат все под контролем.

"У нас все под контролем…Это один человек из Китая. У нас это под контролем. Все будет хорошо", – сказал Трамп.

Как ранее сообщал Фокус:

11 января сообщалось, что в Китае от неизвестного вируса один человек умер, еще семеро были в критическом состоянии. Большинство пациентов были продавцами или покупателями на рыбном рынке в городе, но до настоящего времени не было выявлено доказательств передачи вируса от человека к человеку.

После этого, один случай заражения коронавирусом был зафиксирован в Таиланде. Туристка из Китая была госпитализирована в Бангкоке.

16 января в Японии был подтвержден первый случай заражения новым вирусом.

20 января сообщалось, что китайские власти сообщают, что за последние два дня зафиксировано 139 новых случаев заболевания неизвестным коронавирусом, который провоцирует развитие пневмонии.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созовет экстренное заседание 22 января из-за коронавируса. На встрече члены комитета должны определить, является ли вспышка "чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение", и какие рекомендации стоит дать для ее устранения.

В США уже начали разработку вакцины против неизвестного вируса в Китае. Пройдет несколько месяцев, пока начнется первая фаза клинических испытаний.

21 января в Китае появилась четвертая жертва нового вируса, который быстро распространяется по всей стране.