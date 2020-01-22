Путин заинтересовался проектом строительства Великой Русской стены

Президент РФ Владимир Путин задумался о возведении Великой Русской стены на территории страны. Об этом он сказал во время встречи с представителями общественности в городе Усмань Липецкой области, сообщило агентство Lenta.ru.

Путин заметил, что попросит профильные ведомства изучить инициативу, рассмотреть ее перспективы и возможное финансирование. "Посмотрим, что там можно сделать. Это интересно", – заключил он.

Так Путин отреагировал на идею президента местной научной организации Александра Бессуднова построить в России аналог Великой Китайской стены. По его словам, ее, к примеру, можно возвести по линии Белгородской засечной черты, выполнявшей в XVII веке защитную функцию.

"Есть маленькая неравноправность, потому что у председателя КНР Си Цзиньпина есть Великая стена, а у нас нет", – пояснил инициатор.

Комментаторы этого сообщения на Lenta.ru оказались наредкость единодушными, хотя и использовали для высказывания своего отношения различные слова:

"Лишнее подтверждение что дедушка в своем мирке живет"

"Зря вы так на солнцеподобного, ведь деньги девать реально некуда. Но я бы посоветовал слегка ограничить площадь великой стены размерами московской кольцевой, так сказать,чтобы быдлу неповадно было лезть куда не следует, ну разве только за деньги, на экскурсию"

"Это провокация. Он очень хочет чтоб мы вышли на улицы. Далее по сценарию: всех объявят сепаратистами и закрутят гайки по самые не балуйся"

В "Сахарном Кремле" Сорокина давно описано сие. Опричнина, бояре и китайский язык как второй родной после старославянского. Ну и молитвы! Куда же без посконности"

"Совсем крыша съехала от безнаказанности"

"Вот же дебилы! Что спрашивающий, что отвечающий"

"Маразм крепчает. Брежнев в гробу локти грызет"

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