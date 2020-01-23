Британцы уберут украинский тризуб из своего пособия о террористах
Украинский трезубец уберут из пособия по противодействию терроризму для британских полицейских.
Об этом говорится заявлении контртеррористического управления полиции Великобритании.
"У нас тесные рабочие отношения с украинскими партнерами. Мы не хотим никого обидеть. Мы встретились с представителями МИД Великобритании и посольства Украины, и решили убрать украинский тризуб из пособия", – говорят в полиции.
Также британцы объяснили, каким образом украинский тризуб оказался в их пособии.
"К сожалению, ультраправые заимствуют национальные символы, чтобы придать себе уникальную идентичность. Именно поэтому флаги некоторых стран и национальные сиволы попали в наш учебник", – пояснили они.
Посольство Украины в Британии уже отметило роль украинских дипломатов в достижении положительного результата по делу.
Как ранее сообщал Фокус:
- 19 января стало известно, что полиция Великобритании внесла изображение трезубца в антитеррористическое руководство, в котором перечисляется экстремистская символика.
- Украинский МИД отреагировал и потребовал объяснений от Британии в связи с возникшей ситуацией.
- Спустя два дня пресс-секретарь правительства Британии извинился перед Украиной за тризуб в антитеррористическом пособии.