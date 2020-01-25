Распространение коронавируса ускоряется, – Си Цзиньпин

Распространение смертоносного коронавируса в Китае ускоряется. Об этом заявил президент Китая Си Цзиньпин во время заседания Политбюро Компартии КНР, сообщает Xinhua News Agency.

Он отметил, что страна находится в "тяжелом положении". Поэтому партия и правительство несут ответственность за предотвращение эпидемии. Си Цзиньпин поручил, чтобы партийные и правительственные чиновники оставались на своих рабочих местах во время выходных по случаю китайского Нового года.

Как сообщает Reuters со ссылкой на китайское государственное телевидение, на данный момент в КНР госпитализированы 1372 человека, скончался 41. В то же время 39 человек успешно вылечились и выписаны из больниц.

В эпицентре вспышки вируса, в Ухане, китайские власти решили построить еще одну больницу. Она сможет принять 1300 пациентов. Ее должны возвести за 15 дней. Вчера началось строительство первой дополнительной больницы. Она должна открыть 3 февраля.

По всей стране усилены меры безопасности. В общественном транспорте установлены измерительные станции для проверки. Пассажиров при подозрении на инфекцию отправляют в медицинские учреждения. Под карантином находятся уже 18 городов с совокупным населением 56 млн человек.

Как ранее сообщал Фокус:

23 января по итогам двух заседаний Всемирная организация здравоохранения решила пока не объявлять вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения мирового значения.