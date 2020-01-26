В Канаде зафиксирован первый случай заражения коронавирусом
В Канаде официально зарегистрирован первый случай заболевания новым опасным коронавирусом. Об этом сообщает Укринформ.
"Под опекой в центре Саннибрук находится пациент с подтвержденным заражением новым коронавирусом, что происходит с Уханя в Китае", – говорится в сообщении
Отмечается, что в настоящее время больной находится под карантином в стабильном состоянии.
"Он пройдет лечение для избавления симптомов и в течение следующих дней несколько команд будет заниматься им в больнице", – заявили в госпитале.
Больной самостоятельно обратился в лечебное учреждение еще в четверг с жалобами на лихорадку и респираторные симптомы. Он также подтвердил, что недавно вернулся из китайского Уханя.
С декабря в Китае регистрируются случаи заболевания пневмонией, вызванной новым коронавирусом (nCoV). Предварительно установлено, что источником коронавируса могут быть животные. Вирус был подтвержден в соседних с Китаем странах - Таиланде, Южной Корее, Японии, Тайване, РФ, Вьетнаме, а также в США и Франции.
По последним данным, в Китае число подтвержденных случаев пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, увеличилось до 1975.
Кроме этого, из-за вспышки убийственного коронавируса из Уханя, в аэропорту "Борисполь" пассажирам прямых авиарейсов из Китая сотрудники Минздрава будут измерять температуру тела. Нововведение начинает действовать с воскресенья, 26 января.
Как ранее сообщал Фокус:
- Президент Китая Си Цзиньпин заявил, что распространение коронавируса ускоряется, а ситуация в стране тяжелая. По последним данным, в КНР госпитализированы 1372 человека, скончался 41. В то же время 39 человек успешно вылечились и выписаны из больниц.
- 23 января по итогам двух заседаний Всемирная организация здравоохранения решила пока не объявлять вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения мирового значения.
- Риск завоза нового китайского коронавируса в Украину оценивается как средний. Об этом сообщил исполняющий обязанности генерального директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин.