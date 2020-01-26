В Канаде зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

В Канаде официально зарегистрирован первый случай заболевания новым опасным коронавирусом. Об этом сообщает Укринформ.

"Под опекой в ​​центре Саннибрук находится пациент с подтвержденным заражением новым коронавирусом, что происходит с Уханя в Китае", – говорится в сообщении

Отмечается, что в настоящее время больной находится под карантином в стабильном состоянии.

"Он пройдет лечение для избавления симптомов и в течение следующих дней несколько команд будет заниматься им в больнице", – заявили в госпитале.

Больной самостоятельно обратился в лечебное учреждение еще в четверг с жалобами на лихорадку и респираторные симптомы. Он также подтвердил, что недавно вернулся из китайского Уханя.

С декабря в Китае регистрируются случаи заболевания пневмонией, вызванной новым коронавирусом (nCoV). Предварительно установлено, что источником коронавируса могут быть животные. Вирус был подтвержден в соседних с Китаем странах - Таиланде, Южной Корее, Японии, Тайване, РФ, Вьетнаме, а также в США и Франции.

По последним данным, в Китае число подтвержденных случаев пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, увеличилось до 1975.

Кроме этого, из-за вспышки убийственного коронавируса из Уханя, в аэропорту "Борисполь" пассажирам прямых авиарейсов из Китая сотрудники Минздрава будут измерять температуру тела. Нововведение начинает действовать с воскресенья, 26 января.

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