У нас их больше. Адвокат Парнаса готов опубликовать новые записи разговоров с Трампом

В США адвокат американского бизнесмена Льва Парнаса сказал, что у его клиента есть и другие записи с президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщает Huff Post.

По словам Джозефа Бонди, видео, на котором Парнас общается с Трампом не единственное, существуют и другие записи. На первом опубликованном адвокатом видео Трамп общается с Парнасом и Фруманом об Украине и дает приказ "избавиться" от тогдашнего посла США в Украине Мари Йованович.

Бонди также подчеркнул, что "возможно" опубликует и другие видео, которыми располагает его клиент. Он сказал, что видео, выпущенное 25 января, "определенно затрагивает проблему посла, и мы подумали, что действительно важно опубликовать эту запись".

Также адвокат добавил, что если Парнаса и других свидетелей не вызовут для показаний в Сенат, то процесс импичмента Трампа будет "похож на немое кино или кукольный спектакль".

Стоит подчеркнуть, что на обнародованном 90-минутном видео запечатлен ужин доноров республиканцев с Трампом в 2018 году. Он проходил в отеле Trump в Вашингтоне.

Весь пакет имеющихся документов Парнас передал демократам в Палате представителей, которые занимаются расследованием импичмента Трампа.

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