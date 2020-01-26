У нас их больше. Адвокат Парнаса готов опубликовать новые записи разговоров с Трампом
В США адвокат американского бизнесмена Льва Парнаса сказал, что у его клиента есть и другие записи с президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщает Huff Post.
По словам Джозефа Бонди, видео, на котором Парнас общается с Трампом не единственное, существуют и другие записи. На первом опубликованном адвокатом видео Трамп общается с Парнасом и Фруманом об Украине и дает приказ "избавиться" от тогдашнего посла США в Украине Мари Йованович.
Бонди также подчеркнул, что "возможно" опубликует и другие видео, которыми располагает его клиент. Он сказал, что видео, выпущенное 25 января, "определенно затрагивает проблему посла, и мы подумали, что действительно важно опубликовать эту запись".
Также адвокат добавил, что если Парнаса и других свидетелей не вызовут для показаний в Сенат, то процесс импичмента Трампа будет "похож на немое кино или кукольный спектакль".
Стоит подчеркнуть, что на обнародованном 90-минутном видео запечатлен ужин доноров республиканцев с Трампом в 2018 году. Он проходил в отеле Trump в Вашингтоне.
Весь пакет имеющихся документов Парнас передал демократам в Палате представителей, которые занимаются расследованием импичмента Трампа.
Как ранее сообщал Фокус:
- 9 октября в США были задержаны два бизнесмена советского происхождения, которые помогали личному адвокату президента США Рудольфу Джулиани в политическом давлении на Украину. Речь идет о Леве Парнасе и Игоре Фурмане. Бизнесмены были взяты под стражу в Нью-Йорке.
- Лев Парнас заявил, что президент США был в курсе попыток оказать давление на Украину с целью инициировать начало расследования в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена.
- Он также заявил, что Дональд Трамп планировал встретиться с Владимиром Зеленским в Польше, на мероприятиях, посвященных годовщине начала Второй мировой войны в сентябре прошлого года, однако не сделал этого потому, что Киев не заявил о начале расследования против экс-вице-президента США Джо Байдена.
- Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что не верит ни одному слову Парнаса.
- На видео, опубликованном адвокатом Парнаса, Трамп спрашивал совета у Парнаса и Фрумана по поводу Украины. Президент США хотел знать, "как долго Украина сможет противостоять России".