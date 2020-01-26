Жена министра финансов США поддержала Грету Тунберг после нападок мужа

Жена министра финансов США Стивена Мнучина Луиза Линтон выразила поддержку в Instagram климатической активистке Грете Тунберг после того, как ее муж раскритиковал подростка за отсутствие квалификации в вопросах защиты окружающей среды.

На Всемирном экономическом форуме в Давосе Мнучин сказал, что 17-летняя девочка должна получить степень по экономике, если она хочет, чтобы ее воспринимали всерьез.

Однако его жена не согласилась с ним, по крайней мере, на какое-то время.

"Я поддерживаю Грету в этом вопросе. (У меня тоже нет степени по экономике). Нам нужно радикально сократить использование ископаемого топлива. Продолжайте борьбу @gretathunberg ", – написала Луиза Линтон в соцсети .

Однако восхваляющее Тунберг сообщение было загадочным образом удалено примерно через 30 минут.

Грета Тунберг в своем Instagram тоже ответила Мнучину, заявив, что необязательно иметь экономическое образование, чтобы увидеть, что текущий уровень выбросов углеродов превышает предельную степень, позволяющую остановить рост глобальной температуры.

Как ранее сообщал Фокус:

Выступая на рабочей панели в Давосе, Грета Тунберг сказала, что люди теперь "в целом осознают" риски изменения климата и глобального потепления", в то же время добавив: "С другой стороны, почти ничего не было сделано".

Стриминговая платформа Hulu собирается выпустить документальный фильм о 16-летней экоактивистке Грете Тунберг, которая стала "Человеком года" по версии Time. Планируется, что лента "Грета" выйдет в 2020 году.