В ОАЭ подтвердили первые случаи коронавируса: в страну каким-то образом добралась семья из Ухани

В среду, 29 января, Объединенные Арабские Эмираты подтвердили, что были зафиксированы первые случаи заражения коронавирусом на Ближнем Востоке. Об этом сообщает AP.

Согласно официальному заявлению, лечение проходит семья, приехавшая из эпицентра вспышки нового штамма коронавируса в китайской Ухани. Объявление было сделано государственным информационным агентством WAM со ссылкой на Министерство здравоохранения ОАЭ.

В сообщении не уточнялись подробности того, где именно в ОАЭ проходит лечение заразившаяся семья. Также не было информации о количестве заразившихся людей, за исключением того, что случаи были зарегистрированы у "членов семьи, прибывших из китайского города Ухань".

Также остается неизвестным, как семья смогла покинуть Ухань и добраться до ОАЭ. В минувший четверг Китай закрыл аэропорт Ухани и другое транспортное сообщение в городе, чтобы остановить распространение вируса.

С прошлой недели блокировка была расширена до 17 городов, в которых в целом, проживает более 50 млн человек.

В Министерстве здравоохранения ОАЭ заявили, что принимают "все необходимые предосторожности в соответствии с рекомендациями, условиями и стандартами, утвержденными Всемирной организацией здравоохранения".

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