Американский военно-транспортный самолет потерпел крушение в Ираке, – СМИ
В иракской провинции Анбар потерпел крушение военно-транспортный самолет C-27J. Как сообщает агентство El Nashra, воздушное судно принадлежало американским военным.
На борту лайнера, предположительно, находились четыре человека, все они погибли.
Агентство Мehrnews сообщает, что никто из американских и иракских официальных лиц пока не прокомментировал инцидент.
Напомним, 27 января в Афганистане потерпел крушение самолет ВВС США E-11A. Ответственность за его крушение взяло на себя радикальное движение "Талибан".
Военные представители США через некоторое время подтвердили факт падения своего самолета и гибель двух военнослужащих, находившихся на борту. Тем не менее, они заявили, что нет никаких признаков того, что самолет был сбит в результате ракетной атаки.
Как ранее сообщал Фокус:
- 25 января в Афганистане в военный вертолет Ми-17, принадлежащий молдавской авиакомпании, попала ракета. Легкие ранения получили два члена экипажа - граждане Украины.
- 26 января в результате крушения вертолета погиб знаменитый баскетболист Коби Брайант, его дочь и еще семь человек. Он летел на баскетбольный матч, в котором должна была играть Джианна-Мария Оноре. Брайант тренировал школьную команду Джианны и готовил из нее будущую баскетболистку.