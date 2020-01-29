США расширили санкции против России, – плата за Крым

США расширили санкции против России из-за аннексии Крыма в 2014 году. Об этом говорится в сообщении на сайте американского минфина.

В санкционный список добавлены восемь физических лиц и транспортная компания "Гранд сервис экспресс".

Санкции введены в отношении таких "официальных лиц":

председателя совета министров Крыма Юрия Гоцанюка;

председателя заксобрания Севастополя Владимира Немцева;

члена Совета федерации РФ от Севастополя Екатерины Алтабаевой;

председателя горизбиркома Севастополя Сергея Даниленко;

заместителя председателя горизбиркома Севастополя Лидии Басовой;

начальника отдела организации избирательного процесса горизбиркома Севастополя Екатерины Пырковой;

секретаря севастопольского отделения партии «Единая Россия» Михаила Развожаева;

гендиректора "Гранд сервис экспресса" Александра Ганова.

"Гранд сервис экспресс" сейчас является единственным оператором железнодорожных пассажирских перевозок в Крым. Как ранее говороили в компании, они не боятся санкций, так как работают в рублевой зоне и зарубежных кредитов не имеют.

Напомним, что накануне министры ЕС решили добавить в санкционный список семь человек, которые принимали участие в организации региональных выборов в аннексированном Крыму в сентябре прошлого года.

Как ранее сообщал Фокус: