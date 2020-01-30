В Германии медсестру обвиняют в отравлении недоношенных детей морфином

Правоохранители Германии расследуют работу медсестры после того, как якобы в ее шкафчике нашли шприц с морфиновым грудным молоком. Ее обвиняют в применении препарата пяти недоношенным детям в больнице в Ульме.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Следователи рассказали, что женщина дежурила в медицинском центре Ульмского университета, когда рано утром 20 декабря пять новорожденных внезапно начали испытывать опасные для жизни проблемы с дыханием.

К счастью, дети получили оперативную медицинскую помощь.

Больница обратилась в полицию после того, как анализы показали, что дети принимали сильный болеутоляющий морфин. По словам полиции, по крайней мере двое новорожденных не получали наркотик в рамках неотложной медицинской помощи.

Затем правоохранители провели обыск в шкафчиках персонала больницы, которые дежурили во время инцидента. В ходе своих расследований они, как утверждается, обнаружили среди имущества медсестры шприц с грудным молоком. По данным полиции, судебно-медицинская экспертиза показала, что шприц был заправлен морфином.

Официальные обвинения еще не предъявлены, но дело расследуется по пяти пунктам обвинения в покушении на убийство и нанесении тяжких телесных повреждений.

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