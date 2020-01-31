ВОЗ назвала причину, почему странам нельзя закрывать границы из-за коронавируса

В пятницу, 31 января, Всемирная организация здравоохранения заявила, что страны не должны закрывать свои границы из-за коронавируса и объяснила причины. Об этом сообщает Reuters.

В организации считают, что крайне важным, чтобы границы оставались открытыми, велась торговля и люди могли беспрепятственно передвигаться, несмотря на то, что страны имеют суверенное право принимать подобные меры для защиты своих граждан.

По словам представителя ВОЗ Кристиана Линдмайера, существует "серьезная причина, по которой официальные пункты пропуска должны оставаться открытыми". Такая необходимость обусловлена тем, чтобы предотвратить рост нелегального пересечения границ и тем самым, расширить количество лиц проверяемых на наличие симптомов.

"Если будут введены ограничения на поездки, мы надеемся, что они будут максимально краткосрочными, чтобы не нарушать нормальный темп жизни", – добавил представитель ВОЗ.

В четверг, 31 января, ВОЗ объявила глобальную чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения из-за быстрого распространения вируса. Такое решение было принято, главным образом, из-за опасений, что вирус может распространиться и остаться незамеченным в стране со слабой системой здравоохранения.

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