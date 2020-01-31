Британцы под волынку освободили места в Европарламенте
Британская делегация накануне Brexit покинула Европарламент, освободив места для новых делегатов из стран Европейского Союза и других стран, которые в будущем могут присоединиться к ЕС.
Об этом сообщается на официальном сайте Европарламента.
"Завтра количество мандатов в Европейском парламенте будет составлять 705 мест по сравнению с 751, как это было до выхода Британии из ЕС 31 января 2020 года", – говорится в сообщении.
Британские депутаты имели в Европарламенте 73 места. Из них 27 – перераспределены между другими странами ЕС. Франция и Испания получат по пять мест, Италия и Нидерланды – по три, Ирландия – два. По одному месту получат Польша, Румыния, Швеция, Австрия, Дания, Словакия, Финляндия, Хорватия и Эстония.
Еще 46 мандатов останутся зарезервированными для стран, которые в будущем могут присоединиться к ЕС.
Члены британской делегации покидали здание Европарламента с волынкой, чемоданами и зонтами.
Как ранее сообщал Фокус:
- Европейский совет утвердил решение об отсрочке выхода Великобритании из ЕС до 31 января 2020 года.
- 24 января британский премьер-министр Борис Джонсон подписал закон о выходе Великобритании из Евросоюза.
- 24 января глава Европейского совета Шарль Мишель и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подписали соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза.
- 29 января lепутаты Европарламента ратифицировали соглашение о выходе Великобритании из Европейского союза.
- 30 января Совет ЕС утвердил соглашение об условиях выхода Великобритании из состава Евросоюза (Brexit), завершив полностью со стороны Брюсселя процесс ратификации сделки.