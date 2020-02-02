Евросоюз собрал и отправил в Китай 12 тонн помощи

Европейский союз отправил в Китай 12 тонн помощи, в которую входит защитное снаряжение, включая средства индивидуальной защиты. Об этом сообщается в заявлении Еврокомиссии.

"В качестве немедленной первой реакции страны-члены выделили в общем 12 тонн защитного снаряжения, которое уже на пути в Китай", – заявили в ЕК.

Решение было принято после просьбы со стороны Китая. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая связалась с премьер-министром Китая Ли Кэцяном, Евросоюз готов оказать любую помощь, необходимую Китаю, чтобы сдержать распространения коронавируса.

Сбором помощи занялся Координационный центр ЕС по реагированию на чрезвычайные ситуации.

Также в ЕС сообщили, что продолжат оказывать поддержку Китаю.

На данный момент от коронавируса погибли 305 человек, включая один случай на Филиппинах. За минувшие сутки было подтверждено 2590 новых случаев заражения, всего же подхватили вирус 14568 человек по всему миру.

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