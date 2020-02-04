Франция, Польша и Германия ответственны за будущее Европы, – Макрон

Франция, Польша и Германия ответственны за будущее Европы, особенно после выхода Великобритании из Евросоюза.

Об этом после переговоров с президентом Польши Анджеем Дудой в Варшаве заявил французский президент Эммануэль Макрон, передает Еuronews.

В частности, Макрон призвал провести встречу стран Веймарского треугольника (неформальное международное объединение Германии, Польши и Франции, – ред.) на высшем уровне в ближайшие месяцы.

По мнению Макрона, более тесные связи с Польшей необходимы при формировании структуры ЕС после Brexit и для решения вопросов европейской безопасности и отношений с Россией. По его словам, позиция Франции является не пророссийской, а проевропейской.

Дуда в свою очередь заявил, что Евросоюзу необходима новая "архитектура".

"Роли в ЕС должны быть перераспределены", - считает польский президент.

Как уточняет Wiadomosci, Макрон заявил, что Европа "должна быть требовательной в политическом диалоге с Россией", и в этом вопросе "он не наивен". Это, по его мнению, необходимо для достижения, в частности, прогресса в урегулировании конфликта на Донбассе.

Дуда в свою очередь отметил, что 27 стран – членов ЕС обязаны стать более эффективными и привлекательными, чтобы никто больше не захотел покинуть союз.

Как ранее сообщал Фокус: