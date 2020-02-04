"Северный поток-2": США готовы ввести новые санкции

В случае попытки со стороны России достроить "Северный поток-2", США могут принять новый пакет санкций, направленный, как против европейских инвесторов российского проекта, так и против потенциальных покупателей газа.

Об этом сообщает немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на источники в Вашингтоне.

"Вскоре американцы могут нанести еще один удар против "Северного потока-2". Согласно дипломатическим кругам в Вашингтоне, если Россия попытается завершить недостроенные километры трубопровода в Балтийском море, Палата представителей и Сенат готовы принять еще один закон о санкциях", – пишет издание.

При этом, немецкая газета сообщает, что все это может произойти "очень быстро" – "возможно, даже в феврале или марте".

"Нам известно, что американцы решительно настроены воспрепятствовать "Северному потоку-2", – заявил представитель немецкой энергетической компании Uniper, которая участвует в финансировании газопровода. По его словам, в компании "очень внимательно следят за развитием ситуации".

Как отмечает газета, если США действительно будут действовать решительно, 10-миллиардный российский проект может стать "инвестиционной развалиной на дне Балтийского моря".

В то же время, немецкое правительство, отмечает издание, все еще надеется на завершение проекта в "разумные временные рамки", а Россия заявляет о намерении завершить строительство самостоятельно.

При этом, Германия вряд ли будет помогать России в техническом плане, поскольку в Берлине "слишком большая обеспокоенность, что это еще больше разозлит американцев". Немецкое правительство делает ставку на дипломатию и будет вести кампанию за то, чтобы экстерриториальные санкции США были приостановлены.

Как ранее сообщал Фокус:

12 декабря Палата представителей Конгресса США утвердила оборонный бюджет с правками о санкциях против тех, кто строит "Северный поток-2".

Президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет страны на 2020 год, в котором содержатся положения о санкциях в отношении компаний, участвующих в проекте "Северный поток-2".

Штрафные меры предусматривают запрет на въезд в США. Кроме того, любая собственность компаний, находящаяся на территории Соединенных Штатов, будет заморожена.

Швейцарская компания Allseas приостановила участие в строительстве газопровода "Северный поток - 2" из-за американских санкций.

"Северный поток-2" теоретически может достроить судно "Академик Черский", но для начала работ его еще необходимо подготовить. Об этом заявил минист энергетики РФ Александр Новак.